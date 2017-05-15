Через неделю в Белгороде начнут закладывать фундамент «Мастерславля»

09:35

Глава города провёл выездное совещание на месте возведения детского города мастеров.

Участниками встречи, на которой обсуждался ход подготовки к строительству «Мастерславля», стали представитель якорного инвестора – ГК «Агро-Белогорье», строители, проектировщики, архитекторы и руководители структурных подразделений администрации города.

На территории будущего города мастеров для детей уже проведены геологические изыскания. Мэр Белгорода Константин Полежаев рассмотрел с участниками совещания дизайн-проект «Мастерславля» с привязкой на местности и поручил архитекторам доработать транспортную схему, чтобы создать оптимальное парковочное пространство, а также обратил внимание на благоустройство будущей территории.

Глава города подчеркнул, что «Мастерславль» – очень важный социальный объект. Проекту однозначно быть. И людям должно быть здесь комфортно.

Через неделю на площадке бывшего зоопарка специальная техника начнёт готовить территорию к закладке фундамента, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.