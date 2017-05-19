В Белгороде:

Чемпионат по прокатному картингу примет Белгород 20 и 21 мая

11:20
19 Мая 2017
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Участниками соревнования станут студенты вузов.

Первый этап Чемпионата Российского студенческого спортивного союза по прокатному картингу пройдёт на открытом треке АСК «Вираж». Организатором соревнований является БГТУ им. В. Г. Шухова при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Российского студенческого спортивного союза, управления физической культуры и спорта Белгородской области и ООО «Шухов Моторс», сообщается на сайте автоспортивного комплекса.

Согласно регламенту, в Чемпионате могут принять участие до 24 команд, состоящих из пяти пилотов, один из которых – девушка. Команда должна представлять один из российских вузов. Все пилоты должны быть студентами или аспирантами высших учебных заведений.

Полная программа соревнований представлена здесь.


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