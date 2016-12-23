Чемпион «БелОблСмеха» «ГолоVа» отправится в Сочи на КиВиН-2017
22 декабря в Центре молодёжных инициатив состоялась финальная игра четвёртого сезона «БелОблСмеха». Кубок белгородской областной лиги выиграла команда «ГолоVа» – это их третий кубок за сезон.
За право быть лучшей в сезоне соревновалось пять команд: «Горячая линия» – сборная районов, «Сборная БУКЭП», «ГолоVа» (Белгород), сборная «Белгородэнерго» и «Самая женская сборная».
По традиции – три конкурса: «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее задание» определили чемпиона. Обязательным условием было использовать в своём выступлении видеозапись. Тут командам представилась возможность пофантазировать.
На сцене ЦМИ во время этой игры всегда царит энергия, веселье и авантюризм. Скоро 2017 год, и новый сезон принесёт вдвойне больше радости.
Константин Курганский
директор Центра молодёжных инициатив
Зритель мог увидеть и «Спящую красавицу» с видеовариациями на эту тему, посмотреть, как в своем видеоблоге Кощей похищает Деда Мороза, отметить День энергетика и даже проверить условия проведения лиги и рабочее место директора Центра молодёжных инициатив в новой скандальной программе «КВННО» с незабываемой ведущей Еленой Ползучей.
Разминка порадовала разнообразием вопросов. На самый животрепещущий: «Почему пиво лучше, чем женщины?».
Искромётный юмор команд встречал смех полного зала. Чемпионы шутили на разную тематику, вот одна из них:
– Мы сегодня выиграем по-любому, за нас даже пословицы. Вот, например: хлеб всему что? – Голова!
– Не голова к месту, а место к голове. Не для шапки одной голова, вилкою в глаз не лезь…
Женская команда, как всегда, размышляет о мужчинах и женщинах.
– Что такого могут мужские команды, чего не могут женские?
– Шутить.
– Поэтому давайте думать, как мужчины.
Студенты БУКЭП порадовали молодёжными шутками.
– В этой игре у нас нет права на ошибку
– Про право раздавать советы она ничего не сказала…
– Ну вроде бы да.
– Антох, тебе бы похудеть килограммов на 15-20!
Лучшим игроком сезона стал Андрей Чуев из сборной «Белгородэнерго».
Представьте, в Кремле неожиданно отключили свет:
–У меня икра пропадает…У меня буженина пропадает...
– Да что там твоя икра…У меня Ленин пропадает!
В этом сезоне принимали участие много команд. Зрители всегда собирают полный зал. Сезон отменный. Лучший подарок лучшему КВНщику – книга!
Андрей Чесноков
начальник управления молодёжной политики области
Фото Виктории Покидовой