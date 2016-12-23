Чемпион «БелОблСмеха» «ГолоVа» отправится в Сочи на КиВиН-2017

15:06

22 декабря в Центре молодёжных инициатив состоялась финальная игра четвёртого сезона «БелОблСмеха». Кубок белгородской областной лиги выиграла команда «ГолоVа» – это их третий кубок за сезон.

За право быть лучшей в сезоне соревновалось пять команд: «Горячая линия» – сборная районов, «Сборная БУКЭП», «ГолоVа» (Белгород), сборная «Белгородэнерго» и «Самая женская сборная».

По традиции – три конкурса: «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее задание» определили чемпиона. Обязательным условием было использовать в своём выступлении видеозапись. Тут командам представилась возможность пофантазировать.

На сцене ЦМИ во время этой игры всегда царит энергия, веселье и авантюризм. Скоро 2017 год, и новый сезон принесёт вдвойне больше радости. Константин Курганский директор Центра молодёжных инициатив

Зритель мог увидеть и «Спящую красавицу» с видеовариациями на эту тему, посмотреть, как в своем видеоблоге Кощей похищает Деда Мороза, отметить День энергетика и даже проверить условия проведения лиги и рабочее место директора Центра молодёжных инициатив в новой скандальной программе «КВННО» с незабываемой ведущей Еленой Ползучей.

Разминка порадовала разнообразием вопросов. На самый животрепещущий: «Почему пиво лучше, чем женщины?».

Искромётный юмор команд встречал смех полного зала. Чемпионы шутили на разную тематику, вот одна из них:

– Мы сегодня выиграем по-любому, за нас даже пословицы. Вот, например: хлеб всему что? – Голова!

– Не голова к месту, а место к голове. Не для шапки одной голова, вилкою в глаз не лезь…

Женская команда, как всегда, размышляет о мужчинах и женщинах.

– Что такого могут мужские команды, чего не могут женские?

– Шутить.

– Поэтому давайте думать, как мужчины.

Студенты БУКЭП порадовали молодёжными шутками.

– В этой игре у нас нет права на ошибку

– Про право раздавать советы она ничего не сказала…

– Ну вроде бы да.

– Антох, тебе бы похудеть килограммов на 15-20!

Лучшим игроком сезона стал Андрей Чуев из сборной «Белгородэнерго».

Представьте, в Кремле неожиданно отключили свет:

–У меня икра пропадает…У меня буженина пропадает...

– Да что там твоя икра…У меня Ленин пропадает!

В этом сезоне принимали участие много команд. Зрители всегда собирают полный зал. Сезон отменный. Лучший подарок лучшему КВНщику – книга! Андрей Чесноков начальник управления молодёжной политики области

Фото Виктории Покидовой