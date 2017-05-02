В Белгороде:

Бухгалтер белгородского авиационно-спортивного клуба обвиняется в воровстве

17:41
02 Мая 2017
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Она присвоила себе почти 200 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в начале сентября 2015 года. Бухгалтер получила от штурмана Белгородского АСК 182 200 рублей за выполненные им работы и не внесла эти деньги в кассу. Затем она распорядилась ими по собственному усмотрению.

В результате главный бухгалтер Белгородского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Завтра, 3 мая, в 14:00 Свердловский районный суд Белгорода рассмотрит это уголовное дело, сообщили в пресс-службе суда.

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