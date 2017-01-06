Большие «Рождественские гуляния» прошли для студентов-иностранцев в Белгороде

10:51

5 января БГТУ имени В. Г. Шухова праздновал Рождество Христово гуляниями, спортивными состязаниями, детским представлением и мастер-классами.





Сегодня новогодний мастер-класс, можно нарисовать на деревянной заготовке или же декорировать её в технике «декупаж». Многие ребята выбрали именно второе, так как это не требует навыков в рисовании, только фантазию и немного усилий.



Елена Новикова

мастер декоративно-прикладного искусства

На Шуховской площади гостей принимала Рождественская ярмарка с традиционными пирогами, чаем, баранками. Под новогодние песни присутствующих развлекали ростовые куклы и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Игры, хороводы, флешмобы и казачьи танцы ждали не только студентов-иностранцев, но и всех пришедших на праздник.В спортивных залах университета выяснили, кто же лучший из иностранных студентов в мини-футболе, шахматах, теннисе и гандболе. В Студенческом Дворце студенты увлеклись росписью по дереву и айсингом (роспись имбирных пряников). Дети же смотрели новогодние мультипликационные фильмы и танцевали на дискотеке «Мороз-шоу».