Метель и мороз придут в Белгородскую область в ближайшие дни
В Белгороде:
Большие «Рождественские гуляния» прошли для студентов-иностранцев в Белгороде
10:51
06 Января 2017
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5 января БГТУ имени В. Г. Шухова праздновал Рождество Христово гуляниями, спортивными состязаниями, детским представлением и мастер-классами.
В спортивных залах университета выяснили, кто же лучший из иностранных студентов в мини-футболе, шахматах, теннисе и гандболе. В Студенческом Дворце студенты увлеклись росписью по дереву и айсингом (роспись имбирных пряников). Дети же смотрели новогодние мультипликационные фильмы и танцевали на дискотеке «Мороз-шоу».
Сегодня новогодний мастер-класс, можно нарисовать на деревянной заготовке или же декорировать её в технике «декупаж». Многие ребята выбрали именно второе, так как это не требует навыков в рисовании, только фантазию и немного усилий.
Елена Новикова
мастер декоративно-прикладного искусства
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