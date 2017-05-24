Большие возможности Аэрофлота доступны белгородцам

16:55

С 1 июня лидер воздушного транспорта России – компания «Аэрофлот» будет совершать рейсы в Белгород. Пассажиры оценят комфорт новых самолетов – просторные салоны, удобные кресла, высокий уровень сервиса.

«Дочка» Аэрофлота – лоукостер «Победа» – в летне-осенний период полеты выполнять не будет. Но у большого перевозчика есть что предложить и желающим сэкономить.

А багаж учли?

С 1 июня белгородцы смогут летать в три московских аэропорта Внуково, Домодедово, Шереметьево самолетами авиакомпаний «Аэрофлот», «ЮТэйр», «РусЛайн» и «Северный ветер». Стоимость авиабилетов по маршруту Белгород-Москва, Москва-Белгород существенно не увеличится. Так, перелёт авиакомпании «Северный ветер» обойдётся минимум в 1370 рублей, «ЮТэйр» – 2685 рублей, «Аэрофлота» – 3000 рублей.

Нужно учесть: если пассажир летит самолётом лоукостера, ему, как правило, приходится оплачивать дополнительный вес багажа, необходимое место в самолёте и прочие услуги, что существенно увеличивает среднюю стоимость авиаперевозки. Известен случай, когда пассажир приобрёл билет на лоукостер за 2000 рублей, а затем «счастливый» клиент доплатил ещё 8000 рублей за свой багаж. К примеру, норма бесплатного перевоза ручной клади у Аэрофлота – 10 кг, багажа – 23 кг. Это единственный перевозчик в Белгороде, допускающий к бесплатной перевозке такой объем багажа при минимальной стоимости авиабилета.

За рубеж – с Аэрофлотом

Перевозчик является одним из признанных лидеров отрасли. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 миллионов человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – 43,4 млн пассажиров.

Обширная география полётов перевозчика позволит белгородским пассажирам добраться в любых российских и международных направлениях по выгодному тарифу с минимальной стыковкой.

Программа «Аэрофлот Бонус»

Можете подключиться к программе «Аэрофлот Бонус», накапливать мили за осуществлённые перелеты и не только приобретать на них бесплатные билеты, но и пользоваться различными услугами партнёров авиакомпании.

В этом году программа поощрения часто летающих пассажиров Аэрофлота признана лучшей в двух номинациях престижной американской премии Freddie Awards 2017 – «Лучший клиентский сервис» и «Лучшая возможность использования миль».

Комфорт в путешествии

На борту воздушных судов расширен рацион питания, причём значительно – в экономическом классе обслуживания. Запланировано внедрение нового вида специального питания – «Русское» на рейсах из Москвы. Начато распространение детского журнала. Значительно повышена функциональность ИТ-сервисов, прежде всего – на сайте авиакомпании и в мобильных приложениях. Также неуклонно совершенствуется сервис в базовом аэропорту Шереметьево, особенно в плане улучшения информирования пассажиров.

И напоследок – о главном

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 191 воздушное судно. Он входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. И это весомый аргумент, чтобы сделать выбор в пользу большого перевозчика.