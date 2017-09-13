Больница № 2 всё-таки выплатит 420 тысяч рублей вдове умершего пациента

14:41

Белгородский областной суд подтвердил решение Октябрьского районного суда.

51-летний мужчина поступил в отделение травматологии 14 января 2016 года с закрытым переломом ноги. Спустя неделю после долгих жалоб на кашель и температуру 40 °С больного осмотрел терапевт, а ещё через 3 дня — пульмонолог. После этого мужчину перевели в отделение пульмонологии, где он скончался 30 января от осложнённой двусторонней пневмонии.

Вдова пациента считает, что её муж умер из-за некачественной медицинской помощи. Она обратилась в Октябрьский райсуд с иском о компенсации морального вреда, нанесённого смертью супруга, и возмещении расходов на похороны.

Суд назначил экспертизу, которая установила косвенную причинно-следственную связь между некачественным оказанием медпомощи и смертью мужчины. В клинике поздно отреагировали на жалобы больного, позже поставили диагноз и перевели в спецотделение, соответственно, затянули начало лечения, что и стало причиной смерти. При этом эксперты отметили, что, учитывая особенности болезни, даже при своевременном оказании помощи выздоровление могло и не наступить, хотя было возможным. Недостатки при оказании медпомощи также подтвердили экспертные заключения страховой компании «Макс-М», белгородского ФОМС и судебно-медицинской экспертизы, назначенной правоохранителями.

Районный суд частично удовлетворил требования истицы, однако медучреждение подало апелляцию. Белгородский областной суд признал решение нижестоящей инстанции законным и обоснованным. ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода» выплатит вдове 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и более 120 тысяч рублей в счёт оплаты ритуальных, юридических услуг и экспертизы, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.