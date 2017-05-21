Более 700 человек спели в сводном хоре в Белгороде

23:22

21 мая на площадке у музея-диорамы прошёл массовый хоровой концерт «А песня в России на все времена», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.

В преддверии праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей старославянской азбуки, уже в четвёртый раз сводный хор Белгородской области спел 16 всеми любимых музыкальных композиций.

В исполнении массового хора прозвучали песни, которые знает и любит весь русский народ: «Прекрасное далёко», «Детство», «Подмосковные вечера», «Старый клён», «Беловежская пуща». С каждым годом численность хора увеличивается в разы. В этом году исполнение песни «Летите, голуби» будет показывать всероссийский канал «Культура» 24 мая, в день праздника.

По просьбе телеканала мы спели эту песню под фонограмму, все остальные произведения были исполнены вживую вместе с оркестром. У нас огромный песенный класт, поэтому мы будем продолжать петь вместе с народом Иван Трунов председатель белгородского филиала «Всероссийское хоровое общество»

Ничто так не объединяет, как песня, она собирает народ от Владивостока до Калининграда. Хоровое пение набирает обороты, за последние три года создано более 350 детских школьных хоров по области. К тому же новый студенческий хор НИУ «БелГУ» показывает себя как профессионалы. Иван Трунов председатель белгородского филиала «Всероссийское хоровое общество»

В этом хоре спелись 11 детских и 13 взрослых хоровых коллективов. Их голоса поддерживали артисты Белгородской филармонии, призёры и лауреаты престижных песенных конкурсов. Под игру духового оркестра «Белогорье» народным песням подпевали белгородцы.В истории России этот праздник упоминается ещё в 163 году, когда Российский Святейший Синод определил, в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии святых Кирилла и Мефодия, установить ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла.

Спустя более чем 100 лет этот день получил своё нынешнее название – праздник славянской письменности и культуры. Он знаменит обширной географией: Болгария, Чехия, Македония, Молдова, Приднестровье, Украина, Беларусь. Сейчас этот день отмечается во всех городах России: проводят семинары, симпозиумы и конференции, концерты, показы кино и народные гуляния.

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