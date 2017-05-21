Более 700 человек спели в сводном хоре в Белгороде
21 мая на площадке у музея-диорамы прошёл массовый хоровой концерт «А песня в России на все времена», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.
В преддверии праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей старославянской азбуки, уже в четвёртый раз сводный хор Белгородской области спел 16 всеми любимых музыкальных композиций.
В исполнении массового хора прозвучали песни, которые знает и любит весь русский народ: «Прекрасное далёко», «Детство», «Подмосковные вечера», «Старый клён», «Беловежская пуща». С каждым годом численность хора увеличивается в разы. В этом году исполнение песни «Летите, голуби» будет показывать всероссийский канал «Культура» 24 мая, в день праздника.
В этом хоре спелись 11 детских и 13 взрослых хоровых коллективов. Их голоса поддерживали артисты Белгородской филармонии, призёры и лауреаты престижных песенных конкурсов. Под игру духового оркестра «Белогорье» народным песням подпевали белгородцы.
По просьбе телеканала мы спели эту песню под фонограмму, все остальные произведения были исполнены вживую вместе с оркестром. У нас огромный песенный класт, поэтому мы будем продолжать петь вместе с народом
Иван Трунов
председатель белгородского филиала «Всероссийское хоровое общество»
В истории России этот праздник упоминается ещё в 163 году, когда Российский Святейший Синод определил, в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии святых Кирилла и Мефодия, установить ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла.
Ничто так не объединяет, как песня, она собирает народ от Владивостока до Калининграда. Хоровое пение набирает обороты, за последние три года создано более 350 детских школьных хоров по области. К тому же новый студенческий хор НИУ «БелГУ» показывает себя как профессионалы.
Иван Трунов
председатель белгородского филиала «Всероссийское хоровое общество»
Спустя более чем 100 лет этот день получил своё нынешнее название – праздник славянской письменности и культуры. Он знаменит обширной географией: Болгария, Чехия, Македония, Молдова, Приднестровье, Украина, Беларусь. Сейчас этот день отмечается во всех городах России: проводят семинары, симпозиумы и конференции, концерты, показы кино и народные гуляния.
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