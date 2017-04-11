В Белгороде:

Благотворительный вечер комедий для помощи бездомным животным пройдёт в Белгороде

14:19
11 Апреля 2017
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Все собранные средства направят обществу защиты животных «Преданность».

Спектакль «Вечер комедий» поставлен режиссёром Алексеем Кириченко из театра «Молоко» по мотивам произведений русских писателей.

Гостей ждут 11 лёгких пьес по произведениям Антона Чехова, Михаила Зощенко, Надежды Тэффи, Марьяна Беленького. Все собранные в ходе вечера деньги передадут обществу «Преданность», которому требуются средства на стерилизацию, лечение и содержание животных, рассказал ИА «Бел.Ру» художественный руководитель театра «Молоко» Алексей Кириченко.

Благотворительный показ состоится 14 апреля в кафе «Молоко» (улица Королёва, 2а). Начало – в 19:00.

Стоимость билетов составляет 100-200 рублей. В рамках вечера организаторы планируют собрать около 15 тыс. рублей. Стоит отметить, что в кофе «Молоко» установлена урна для сбора пожертвований обществу защиты животных «Преданность».

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