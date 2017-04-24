В Белгороде:

Благотворительный марафон в поддержку ветерана Великой Отечественной войны из Белгорода состоится 30 апреля

10:03
24 Апреля 2017
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Участниками забегов на один и пять километров могут стать все желающие.

Напомним, благотворительная акция пройдёт в рамках патриотического марафона событий, посвящённого Дню Победы.

Марафон «На Берлин», который запланирован на 30 апреля, состоится на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Организатором спортивного мероприятия является БРОО «Новое Поколение».

Участие в марафоне платное и составляет 200 рублей. Все собранные деньги будут переданы 92-летнему участнику Курской битвы Владимиру Васильевичу Мартынову.

Для участия в забегах необходимо заполнить заявку. Сделать это можно будет даже в день акции. Возраст участников не ограничен, но детей допустят к забегам только в присутствии родителей на трассе.

Начало регистрации участников – 10:00.

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