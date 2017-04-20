В Белгороде:

Благотворительный марафон «Добрый город» во второй раз пройдёт в Белгороде

18:44
20 Апреля 2017
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Мероприятие будет состоять из серии забегов на 1, 4 и 9 километров.

Благотворительный марафон «Добрый город» организован Белгородской региональной общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака» при поддержке управления физической культуры и спорта администрации Белгорода.

Мероприятие пройдёт под девизом «Бежим, чтобы помочь!». Основной трассой акции станет дорога вдоль парка Победы и учебно-спортивного комплекса БелГУ С. Хоркиной.

Марафон запланирован на 27 мая и открыт для всех желающих. Узнать подробнее об условиях участия можно здесь.

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