Благотворительный марафон «Добрый город» во второй раз пройдёт в Белгороде

18:44

Мероприятие будет состоять из серии забегов на 1, 4 и 9 километров.

Благотворительный марафон «Добрый город» организован Белгородской региональной общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака» при поддержке управления физической культуры и спорта администрации Белгорода.

Мероприятие пройдёт под девизом «Бежим, чтобы помочь!». Основной трассой акции станет дорога вдоль парка Победы и учебно-спортивного комплекса БелГУ С. Хоркиной.

Марафон запланирован на 27 мая и открыт для всех желающих. Узнать подробнее об условиях участия можно здесь.