Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Белгород

18:49

16 апреля в день одного из главных христианских праздников – Великой Пасхи белгородцы встретили Благодатный огонь из Иерусалима.

В этом году на северном въезде в город, у часовни «Ротонда», в 13-й раз прошла торжественная церемония встречи белгородцев с Благодатным огнём. Событие Светлого Христова Воскресения – самый большой христианский праздник. Им завершаются семь недель Великого поста. Истинно верующие тщательно готовятся к встрече Пасхи. Последняя неделя для них проходит в подготовке к празднику: уборка домов, максимальное ограничение в еде, а в субботу и вовсе без неё.

В ночь с суббоы на воскресенье в мире происходит чудо – жизнь побеждает смерть. Благая весть о воскрешении была названа Евангелием. Именно с тех пор ежегодно после Великого поста празднуется Великая Пасха. Всюду слышно «Христос Воскресе!», а в ответ раздаётся «Воистину Воскресе!»

Традиционно лампаду с огнём привез народный артист России Виталий Стариков. Участник нескольких паломнических поездок за огнём в Иерусалим отметил, что этот праздник объединяет не только белгородцев, но и христиан во всём мире.

Господь даёт нам явный знак своего величия и милосердия к нам. Дай Бог, чтобы этот огонь принёс вам счастья, благополучия и любви. Виталий Стариков

Духовенство также поздравило всех верующих в лице первого благочинного белгородского округа протоиерея Олега Кобеца.

Мы с Вами становимся участниками великого таинства. Это чудо Божественного света происходит в наши дни. Эта маленькая частичка Благодатного света прибыла на наше святое Белогорье. Наша миссия – принести эту веру от воскресшего Христа до каждого человека. Олег Кобец

Сотни белгородцев зажгли свою лампаду от Благодатного огня, чтобы принести его домой. После торжественной церемонии священнослужители отправились с частичкой Благодатного огня в свои храмы.

Фото автора