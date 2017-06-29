Библиотеку-музей Николая Страхова открыли Белгороде после масштабной реконструкции

17:52

Библиотека-музей Н. Н. Страхова – уникальный проект, разработанный в 2009 году по инициативе учёных НИУ «БелГУ» при активном участии Научной библиотеки вуза.

Библиотека расположена в здании социально-теологического факультета университета. После реконструкции здесь воссоздан фрагмент последней петербургской квартиры выдающегося мыслителя.

Достоянием библиотеки является коллекция интеллектуального наследия Н. Н. Страхова, которая состоит из современных и редких изданий трудов мыслителя, работ отечественных и зарубежных исследователей его творчества.

Участие в церемонии открытия принял и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Его ознакомили со стратегическим планом создания и развития международного научно-исследовательского центра «Интеллектуальная история России и региональные биографические исследования НИУ «БелГУ».

Как сообщает пресс-служба правительства области, в дар библиотеке-музею переданы редкие книги, журнальные издания, электронные копии документов, портретных изображений и иные материалы из отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН (Москва), Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва), Отдела рукописей Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета им. Максима Горького, Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Справка. Уроженец Белгорода Николай Николаевич Страхов – один из отечественных мыслителей, философ, литературный критик, публицист, переводчик, выдающийся отечественный библиофил, библиотекарь Императорской публичной библиотеки.

На базе библиотеки традиционно проходят Страховские чтения и научные конференции, посвящённые творчеству выдающегося философа и критика XIX века.

Фото пресс-службы «БелГУ»

