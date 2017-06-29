«Биатлон ГИБДД» в третий раз проходит в Белгороде

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За три дня конкурса стражи безопасности на региональных дорогах определят лучших в знании правил дорожного движения, в огневой и спортивной подготовке и фигурном вождении.

Открытие соревнований прошло 29 июня на центральной площади БГТУ им. В. Г. Шухова. Участников приветствовали начальник УМВД России по Белгородской области Виктор Пестерев и ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев.

Виктор Пестерев рассказал, что особенность таких соревнований в Белгороде в том, что их могут посмотреть зрители, увидеть своими глазами, кто служит на дорогах, какими сотрудники ГИБДД обладают навыками вождения и применения табельного оружия.

Наши традиции открытости и взаимодействия с обществом, опора на население реально сказываются не только на безопасности дорожного движения, но и на культуре вождения транспорта. Верим, что на наших дорогах люди гибнуть в скором времени не будут. Виктор Пестерев

На церемонии открытия 12 студентов БГТУ – участников добровольной народной дружины «Грифон» приняли присягу, чтобы активно участвовать в охране общественного порядка и мероприятиях совместно с сотрудниками ГИБДД.

Сергей Глаголев поблагодарил организаторов за то, что площадкой для конкурса выбрали «Технолог» и отметил молодых дружинников:

Очень приятно, что введено в традицию принятие присяги нашими студентами, которые обучаются по специальности «Организация безопасности дорожного движения», мы повысили их статус, дали им почувствовать сопричастность организации дорожного движения. Сергей Глаголев

По окончании церемонии участники соревнований возложили цветы к скульптурной композиции «Добрая слава – лучше богатства».

Сегодня конкурсанты сдают нормативы в огневой стрельбе и соревнуются в знании правил дорожного движения. Вечером их ожидают первые тренировочные заезды на трассе АСК «Вираж». Во второй день утром определят лучших в челночном беге, подтягивании, применении боевых приёмов борьбы, а вечером – в фигурном вождении в категориях В и С.

«Биатлон» пройдёт 1 июля с 10 утра на АСК «Вираж». Планируются и показательные выступления приглашённых каскадёров из Курска, Москвы и Белгорода.

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