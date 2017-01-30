Безналичная система оплаты питания появится в школах Белгорода в этом году

13:24

По мнению мэра города Константина Полежаева, между учителем и учеником не должно быть денежных отношений.

Об этом шла речь на еженедельном оперативном совещании при главе администрации Белгорода Константине Полежаеве.

Проект по организации безналичной системы оплаты питания в образовательных учреждениях будет реализован уже в этом году. Его сначала запустят в нескольких школах, а затем к нему подключатся остальные образовательные учреждения областного центра. Где именно стартует проект, пресс-служба администрации города не уточнила.

По мнению мэра Белгорода Константина Полежаева, в системе оплаты питания в школах не должно быть педагога, чтобы между учеником и учителем не было денежных отношений.