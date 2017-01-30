В Белгороде:

Безналичная система оплаты питания появится в школах Белгорода в этом году

13:24
30 Января 2017
1506
0

По мнению мэра города Константина Полежаева, между учителем и учеником не должно быть денежных отношений.

Об этом шла речь на еженедельном оперативном совещании при главе администрации Белгорода Константине Полежаеве.

Проект по организации безналичной системы оплаты питания в образовательных учреждениях будет реализован уже в этом году. Его сначала запустят в нескольких школах, а затем к нему подключатся остальные образовательные учреждения областного центра. Где именно стартует проект, пресс-служба администрации города не уточнила.

По мнению мэра Белгорода Константина Полежаева, в системе оплаты питания в школах не должно быть педагога, чтобы между учеником и учителем не было денежных отношений.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

Комментарии:

0
alex50 | 30.01.2017
Ребята, безналичная система оплаты проезда в городском транспорте осваивается с ......2013 года.
Живите реальной жизнью

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11128
Сильные морозы ждут жителей Белгородской области на выходных
9058
Новым начальником департамента строительства и архитектуры Белгорода стал Василий Голиков
8641
Евгений Савченко: Кальянных не должно быть
8560
105 тысяч рублей отсудила жительница Белгорода за бракованный смартфон
7252
Благодаря «Чёрному списку» ИА «Бел.Ру» общительный водитель автобуса в Белгороде заплатит штраф
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика