Бесплатный семинар о правилах интернет-торговли пройдёт в Белгороде

15:59

Эксперты дадут советы о том, как привести интернет-бизнес в порядок.

Ведущими семинара «Как создать современный сайт компании и успешный интернет-магазин» станут ведущие IT-специалисты Белгорода. Своим опытом и идеями будут делиться первые лица компании CSN, исполнительный директор СДЭК Белгород Сергей Корнеев и практикующие юристы юридической компании «Марк Лабеон» Михаил Мешков и Игорь Кобзарев.

Они расскажут, как сделать продающий интернет-магазин и вывести его на федеральный уровень, как зарабатывать назло ФЗ-54*, как заставить клиента выбрать именно вас и почему эффективный менеджмент начинается с интернет-технологий.

Семинар будет интересен тем, кто находится в поиске новых идей для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Новички онлайн-бизнеса поймут, как открыть интернет-магазин при наименьших денежных и трудозатратах, а те, чьи интернет-проекты нуждаются в перезагрузке, смогут подарить им «второе дыхание».

Участников семинара ждут практики, реальные примеры и советы, которыми они смогут распорядиться по своему усмотрению, а также бонусы в виде скидки 10 % на разработку сайта и возможность выиграть подарочные сертификаты на общую сумму до 13 300 рублей.

Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация. Полная программа семинара представлена здесь. Начало – в 09:30.

Семинар состоится 1 июня в гостинице «Амакс Конгресс отель» (пр. Ватутина, 2а). Вопросы можно задать компании CSN по телефону: +7 (4722) 777-033 или на сайте.

*«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт»