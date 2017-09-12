В Белгороде:

Бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете» пройдёт в Белгороде

12:07
12 Сентября 2017
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На нём расскажут, как создать успешный интернет-проект.

Семинар состоится 21 сентября в конгресс-отеле «Амакс». Начнётся он в 10:00.

В программе мастер-классы от представителей ведущих  it-компаний. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес, какие правила игры на рынке e-commerce, что должен уметь интернет-магазин, чтобы не обанкротиться, как привлечь клиентов через социальные сети и многое другое.

Спикерами мероприятия станут представители компаний Яндекс, 1С-Битрикс, Координационный центр национального домена сети Интернет, Lion SMM, PONY EXPRESS, ИНТАЛЛ трейд. 

Участие в семинаре «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете» предполагает регистрацию.

Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «CSN» по телефону +7 (4722) 777 033 или по e-mail: info@csn.ru


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