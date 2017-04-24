Белый ужин, каптестинг, много мороженого и меловое многоборье – на новом «БелМелФесте»

13:07

Фестиваль пройдёт в Белгороде в третий раз 26-27 мая и уже набирает участников.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, основной площадкой БелМелФеста станет киноцентр «Русич», любителям экстремального спорта подготовят программу в районе авторынка.

Новинкой этого года станет «Белый ужин», который состоится в 19:00 26 мая. Эта часть программы фестиваля призвана объединить участников вокруг ценностей бренда Белгорода: чистоты, благоустроенности, доброты, дружбы, а также запустить процесс формирования культуры общения и проведения городских мероприятий.

На 27 мая запланирована арт-программа, изюминками которой станут чемпионат по каптестингу, меловые глыбы, приготовление фирменных коктейлей фестиваля, много мороженого, меловое многоборье и, конечно, 3D-рисунки.

Организаторы фестиваля ждут заявок от предприятий общественного питания, готовых организовать «Белый ужин», от кофеен и студий шоколада, которые раскроют темы кофе, латте-арта и производства десертов, от художников, желающих попробовать свои силы в 3D-рисунках, освоить меловой леттеринг, а также творческих коллективов и всех креативных людей, которые хотят присоединиться к городскому празднику.

Заявки принимаются на электронную почту belmelfest@yandex.ru.