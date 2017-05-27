«БелМелФест» в Белгороде: итоги двух дней фестиваля

22:49

III Фестиваль мела стартовал 26 мая с «Белого ужина», а 27 мая фестивальная программа продолжилась грунтовым спринтом, автоквестом, конкурсом детского рисунка мелом на асфальте и массой развлечений у «Русича».

Во время открытия второго дня фестиваля «БелМелФест» для гостей работали аниматоры, фотозона, аквагримёры, ростовые куклы и гастрономические точки.

В числе самых необычных мероприятий - Чемпионат по каптестингу, мастер-класс «Леттеринг мелом», конкурс 3D-рисунков и дефиле работ от мелового парикмахера.

«Богатыри Черноземья» показали силовой экстрим, а вечером на площадке БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось световое шоу и салют, завершивший двухдневную праздничную программу «БелМелФеста».

Фото Валерия Морева