В Белгороде:

«БелМелФест» в Белгороде: итоги двух дней фестиваля

22:49
27 Мая 2017
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III Фестиваль мела стартовал 26 мая с «Белого ужина», а 27 мая фестивальная программа продолжилась грунтовым спринтом, автоквестом, конкурсом детского рисунка мелом на асфальте и массой развлечений у «Русича». 

Во время открытия второго дня фестиваля «БелМелФест» для гостей работали аниматоры, фотозона, аквагримёры, ростовые куклы и гастрономические точки.

В числе самых необычных мероприятий - Чемпионат по каптестингу, мастер-класс «Леттеринг мелом», конкурс 3D-рисунков и дефиле работ от мелового парикмахера.

«Богатыри Черноземья» показали силовой экстрим, а вечером на площадке БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось световое шоу и салют, завершивший двухдневную праздничную программу «БелМелФеста».

Фото Валерия Морева


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