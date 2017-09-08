В Белгороде:

Белгородцы увидят протуберанцы, пятна и вспышку на Солнце

13:00
08 Сентября 2017
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9 сентября в Белгороде закроют сезон тротуарной астрономии до следующей весны.

Бесплатные астрономические наблюдения пройдут с 12:00 до 14:00 на аллее возле спорткомплекса Светланы Хоркиной, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Горожане будут наблюдать вспышку на Солнце в два телескопа. В один из них они увидят солнечные пятна. 6 сентября одно из них произвело самую мощную за 10 лет вспышку. Возможно, белгородцы «поймают» ещё одну солнечную вспышку.

Протуберанцы не видны в обычный телескоп, для наблюдения за ними организаторы «тротуарок» приобрели хромосферный телескоп Coronado.

Это последний сеанс наблюдений в этом году, следующие вечера тротуарной астрономии пройдут в апреле-мае 2018 года.


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