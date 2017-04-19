Белгородцев приглашают на большой велопарад 13 мая

16:38

В акции ожидается участие рекордного числа велосипедистов.

Организатор акции – велоклуб «Роквелс» планирует привлечь внимание жителей Белгорода к городскому велодвижению. На протяжении всего маршрута велосипедисты будут ехать в одном темпе.

Участников велопарада ждут грандиозный флешмоб и знакомство с единомышленниками.

Модель велосипеда и навыки езды совсем не важны, главное – желание проехать по крупнейшим магистралям Белгорода в отсутствии машин.

Участников ждут к 11:00 13 мая на площадке ЦМИ.