Белгородцев приглашают на большой велопарад 13 мая
В акции ожидается участие рекордного числа велосипедистов.
Организатор акции – велоклуб «Роквелс» планирует привлечь внимание жителей Белгорода к городскому велодвижению. На протяжении всего маршрута велосипедисты будут ехать в одном темпе.
Участников велопарада ждут грандиозный флешмоб и знакомство с единомышленниками.
Модель велосипеда и навыки езды совсем не важны, главное – желание проехать по крупнейшим магистралям Белгорода в отсутствии машин.
Участников ждут к 11:00 13 мая на площадке ЦМИ.