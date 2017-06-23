Белгородцев приглашают к участию в благотворительном аукционе

14:31

Собранные средства направят детям с ограниченными возможностями.

В рамках аукциона разыграют лоты: сувениры, картины, антиквариат, различные сертификаты на оказание услуг. Вырученные деньги направят родителям и опекунам детей с ограниченными возможностями.

В сумму вырученных средств также войдут деньги партнёров мероприятия, средства с продажи входных билетов и блюд в ресторане.

Благотворительный вечер состоится 25 июня в ресторане La Terrazza в 18:00. Организует мероприятие благотворительный фонд «Сердца Фамильного Дома Вкуса», сообщили в пресс-службе фонда.