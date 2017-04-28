Белгородстат: средняя зарплата в феврале в Белгороде составила свыше 30 тысяч рублей

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По сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 4,2 %.

При этом средняя номинальная зарплата в феврале текущего года по сравнению с январём этого же года выросла на 0,1 % .

Размер начисленной реальной средней заработной платы во втором месяце текущего года по сравнению с февралём 2016 года вырос на 0,4 %, а по сравнению с январём 2017 года снизился на 0,2 %.

Больше, чем в среднем по городу, заработали сотрудники организаций финансовой и страховой сфер, в области информации и связи, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха.

Что касается демографической ситуации, то за три месяца этого года в Белгороде родилось 907 детей, а умерло 1105 человек. Естественная убыль населения составила 198 человек.

Миграционный прирост за первые два месяца текущего года составил 574 жителя. В город приехали 1820 человек, а уехали – 1246, сообщает Белгородстат.