Белгородскую типографию оштрафовали за рекламный слоган

15:55

На наружной рекламе компании было указано, что она печатает лучше всех.

Такой подход ЗАО «Белгородская областная типография» не понравился его конкурентам – ОАО «Белогорье-пресс», ООО «Газетный дом», ООО «Константа-принт» и ООО «Константа». С соответствующим заявлением они обратились в Белгородское УФАС.

Компании утверждают, что такая реклама не обоснована, ничем не подкреплена и подталкивает на мнение, что другие типографии печатают плохо (хуже).

Сравнительная характеристика в рекламе, например, с употреблением слов «лучший», «первый», «номер один» может использоваться только с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.

Комиссия Белгородского УФАС признала ЗАО «Белгородская областная типография» нарушившим ст. 5 ФЗ «О рекламе» и выдала обязательное для исполнения предписание.

За нарушение рекламного законодательства в отношении фирмы также было заведено административное дело по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения Белгородское УФАС оштрафовало должностное лицо ЗАО «Белгородская областная типография» на 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.