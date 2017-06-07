В Белгороде:

Белгородскому зоопарку подарили двух рысят на первый юбилей

18:01
07 Июня 2017
399
0

Сертификаты на двух котят рыси представителям зоопарка в Белгороде вручили сотрудники Минэкологии Подмосковья.

Новые питомцы переедут в Белгород, как только подрастут, сообщает Интерфакс.

Переданные в дар от лица Подмосковья котята рыси не изъяты из дикой природы, а родились в неволе.

Александр Коган
министр экологии и природопользования Московской области

Малыши появились на свет в мае в племенном зверосовхозе «Салтыковский» в Балашихе. Пока что им необходимо находиться рядом с матерью.

                              рысь


Отметим, что уполномоченный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов призвал регионы пополнять Белгородский зоопарк. В общей сложности он говорил о 35 животных.

30 мая губернатор Костромской области подарил Белгородскому зоопарку лосёнка Лунтика.

Напомним, большой зоопарк в Белгороде был открыт 1 июня 2016 года.

 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

18030
Пассажирский самолёт из Самары «рухнул» на крышу дома в Белгородском районе
12859
Диких уток на Везёлке в Белгороде переселят на остров
10158
В кефире из Белгородской области нашли крахмал и кишечную палочку
8746
Часть «Лесной сказки» продают в Белгородской области
6616
В Белгороде прошёл первый фестиваль уличной еды
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика