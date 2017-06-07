Белгородскому зоопарку подарили двух рысят на первый юбилей

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Сертификаты на двух котят рыси представителям зоопарка в Белгороде вручили сотрудники Минэкологии Подмосковья.

Новые питомцы переедут в Белгород, как только подрастут, сообщает Интерфакс.

Переданные в дар от лица Подмосковья котята рыси не изъяты из дикой природы, а родились в неволе. Александр Коган

министр экологии и природопользования Московской области

Малыши появились на свет в мае в племенном зверосовхозе «Салтыковский» в Балашихе. Пока что им необходимо находиться рядом с матерью.





Отметим, что уполномоченный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов призвал регионы пополнять Белгородский зоопарк. В общей сложности он говорил о 35 животных.

30 мая губернатор Костромской области подарил Белгородскому зоопарку лосёнка Лунтика.

Напомним, большой зоопарк в Белгороде был открыт 1 июня 2016 года.