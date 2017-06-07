Белгородскому зоопарку подарили двух рысят на первый юбилей
Сертификаты на двух котят рыси представителям зоопарка в Белгороде вручили сотрудники Минэкологии Подмосковья.
Новые питомцы переедут в Белгород, как только подрастут, сообщает Интерфакс.
Переданные в дар от лица Подмосковья котята рыси не изъяты из дикой природы, а родились в неволе.
Александр Коган
министр экологии и природопользования Московской области
Малыши появились на свет в мае в племенном зверосовхозе «Салтыковский» в Балашихе. Пока что им необходимо находиться рядом с матерью.
30 мая губернатор Костромской области подарил Белгородскому зоопарку лосёнка Лунтика.
Напомним, большой зоопарк в Белгороде был открыт 1 июня 2016 года.