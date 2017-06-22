Белгородское УФАС возбудило дело по кофейне «Комод»

17:53

Мэрия Белгорода и комитет имущественных и земельных отношений администрации города подозреваются в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции».

В УФАС России поступили материалы городской прокуратуры о нарушении антимонопольного законодательства при передаче в аренду и приватизации муниципальной собственности. Речь идёт о недвижимости, которая находится в Театральном проезде, 1, где сейчас располагается кофейня «Комод».

Осенью 2014 года комитет имущественных и земельных отношений администрации города провёл торги на заключение договора аренды помещения в центре города. Торги проходили в форме конкурса.

По соответствующим нормативным актам, которые предписывают порядок проведения торгов, право аренды имущества должно передаваться по результатам аукциона. За нарушением формы проведения торгов следует нарушение порядка определения победителя. По информации пресс-службы Белгородского УФАС, это указывает на нарушение мэрией п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции».

По конкурсным документам в торгах могли участвовать только те хозяйствующие субъекты, которые согласились реконструировать муниципальную недвижимость за свой счёт и в определённые сроки.

Но заключённый по итогам конкурса договор аренды имущества изменили, хотя это не допускается по правилам конкурса. Из договора исключили положения о том, что расходы на капремонт и реконструкцию арендатору не возмещаются, а «неотделимые улучшения» остаются муниципальной собственностью. В то же время в договор аренды включили новое условие – арендатору компенсируются расходы на капремонт, если он досрочно приватизировал имущество, то есть до пятилетнего срока аренды – до конца 2019 года. Кроме того, по новым условиям увеличили срок ремонта: с одного на восемь месяцев.

Пресс-служба антимонопольного ведомства пишет, что фактически заключение договора аренды по отдельным условиям произошло в двустороннем непубличном порядке. А это приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Затем через пару месяцев после заключения договора в мэрию поступило заявление на включение арендованного помещения в план приватизации муниципальной собственности.

Летом 2015 года комитет имущественных и земельных отношений горадминистрации провёл аукцион по продаже недвижимости. С победителем заключили договор купли-продажи помещения. Его стоимость составляет почти 30,5 млн рублей. Эта сумма включает стоимость капремонта в размере почти 24 млн рублей. При этом новый собственник обязан перечислить арендатору эту сумму, а остальные деньги – по банковским реквизитам – комитету имущественных и земельных отношений администрации Белгорода.

Организаторы аукциона, таким образом, заранее обременяли победителя затратами на реконструкцию помещения. При таких условиях цена продаваемого муниципального имущества была необоснованно увеличена почти в пять раз.

В результате, региональное УФАС возбудило дело в отношении мэрии Белгорода и комитета имущественных и земельных отношений администрации города о нарушении п. 2, 3 ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.