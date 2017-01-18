Белгородский бизнесмен получил несколько пулевых ранений, но выжил
Разбойное нападение на его дом в Красногвардейском районе случилось в сентябре 2016 года.
Покушение на жизнь предпринимателя было сопряжено с разбоем. Преступники хотели завладеть имуществом хозяина. Тот стал сопротивляться, в ответ прозвучали несколько выстрелов. Сейчас жизнь мужчины вне опасности.
Участники преступной группы установлены, их заключили под стражу. Они проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Всего нападавших было порядка пяти человек. Окончательное обвинение им ещё не предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается.