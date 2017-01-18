В Белгороде:

Белгородский бизнесмен получил несколько пулевых ранений, но выжил

13:00
18 Января 2017
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Разбойное нападение на его дом в Красногвардейском районе случилось в сентябре 2016 года.

Покушение на жизнь предпринимателя было сопряжено с разбоем. Преступники хотели завладеть имуществом хозяина. Тот стал сопротивляться, в ответ прозвучали несколько выстрелов. Сейчас жизнь мужчины вне опасности.

Участники преступной группы установлены, их заключили под стражу. Они проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Всего нападавших было порядка пяти человек. Окончательное обвинение им ещё не предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается.

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