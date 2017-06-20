Белгородский аэропорт: из пушки по чайкам

13:15

В «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» поступила жалоба от жителей района Сокол на громкие выстрелы с территории аэропорта, от которых они просыпаются каждый день около четырёх часов утра.





Белгородский аэропорт дал официальный комментарий на эту жалобу. Как выяснилось, сотрудники аэропорта каждое утро стреляют из газовой «пушки» для отпугивания озёрных чаек, которые на рассвете летят на питание с Белгородского водохранилища на свалку вблизи Стрелецкого. Это повышает риск столкновения птиц с самолётом, что может привести к его поломке и даже аварии.

Чтобы обезопасить воздушные суда во время взлёта и посадки в аэропорту Белгорода, применяют специальный пропановый отпугиватель. Он представляет собой пропановую «пушку». Она состоит из основной части и передней части ствола. Основная часть включает в себя электронный блок управления, аккумулятор, камеру сгорания, заднюю часть ствола и редуктор с газопроводом.

Хлопки отпугивателя похожи на выстрелы из огнестрельного оружия. Для их создания в основную часть «пушки» через определённые промежутки времени закачивают пропан и получившаяся газовоздушная смесь поджигается с помощью электрической искры. Защищаемая площадь составляет примерно 1,5 га.

Помимо «пушки» на территории аэропорта применяют и другие средства для борьбы с мигрирующими птицами: световые зеркальные отпугиватели; биоакустические установки; шары, имитирующие глаза хищных птиц, и пугала. Но пропановая «пушка» наиболее эффективна для этих целей.