Белгородским школьникам могут продлить зимние каникулы

14:09

Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева 13 января на пресс-конференции по эпидемиологической ситуации в Белгородской области.

Каникулы в школах областного центра были продолжены до 16 января. Администрация города по рекомендации регионального Роспотребнадзора ввела во всех школах областного центра карантин.

Мы перешли на ежедневный мониторинг заболеваемости по Белгороду. Интенсивность эпидпроцесса нарастает. За три дня – 9, 10 и 11 января – число заболевших равноценно тому, что было зарегистрировано на первой неделе года. Сегодня, возможно, будет принято решение о дальнейшем продлении карантина. Елена Оглезнева

заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора

Процесс разобщения детей на территории региона идёт беспрерывно и вне зависимости от того, есть эпидемическая ситуация или нет. Как только в октябре начинается сезон гриппа и ОРВИ, в области могут уходить на карантин отдельные классы, школы, группы в дошкольных учреждениях. Критерии эпидемиологической ситуации следующие: если 20 % детей отсутствуют в группе или классе, то там приостанавливается воспитательный и учебный процесс соответственно, если 20 % учащихся болеют и отсутствуют в школе, то её закрывают на карантин.

Поэтапное такое разобщение у нас проводилось начиная с октября. Закрывались дошкольные группы и даже дошкольные организации, распускались классы общеобразовательных учреждений. Прибегать к необходимости полного приостановления учебного процесса приходится при существенном нарастании интенсивности заболеваний. Елена Оглезнева

заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора

Всего в Белгородской области на 13 января приостановлены две дошкольные группы. Обе находятся в Белгородском районе.

Елена Оглезнева отметила, что среди детей в возрасте до 14 лет не было зарегистрировано превышение эпидпорога.

Я думаю, что мы сдержали интенсивность нарастания среди детей, поскольку их разобщили. Елена Оглезнева

заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора

По её словам, информация о продлении или приостановлении карантина будет известна сегодня.