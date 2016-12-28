Белгородские власти уничтожают американский клён зимой, чтобы не было проблем летом

14:18

В областном центре идёт борьба с угрозой распространения личинок американской белой бабочки.

Об этом сегодня, 28 декабря, на пресс-конференции в «Интефаксе» рассказала глава управления Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева.

Американская белая бабочка, конечно, приносит нам много неприятностей. В последнее время она уничтожает и культурные растения. Сейчас принята программа по ликвидации клёна американского. Он является основным источником питания для бабочки. Вопрос только в том, что эти мероприятия нужно проводить очень рано.



Татьяна Аушева

руководитель управления Россельхознадзора по Белгородской области

Чтобы борьба с распространением вредителя оказалась эффективной, уничтожение клёна следует совмещать с уничтожением самой бабочки. Это делается в холодное время года. Если температура воздуха повышается, бабочка вступает в активную фазу жизнедеятельности и вполне может «переключиться» на другую пищу взамен клёна.

Политика администрации Белгорода эффективна. Американский клён уничтожается в зимнее время, когда бабочка находится на покое. Если же делать это в мае, это будет неграмотно, не принесёт результата. Клён-то мы уничтожим, а бабочка найдёт себе другую среду обитания, съест культурные растения. Татьяна Аушева

руководитель управления Россельхознадзора по Белгородской области

Как ожидается, проекты по борьбе с вредителем будут подготовлены в муниципалитетах по типу мер борьбы с карантинными растениями – амброзией и повиликой. Белгородская область сейчас единственный субъект России, где фиксируется уменьшение очагов карантинных объектов.

Напомним, что тревогу по поводу «проделок» американской белой бабочки белгородцы забили в конце лета – начале осени 2016 года. Тогда вредитель стал активно поедать деревья в областном центре и других населённых пунктах региона.