Белгородские спасатели празднуют 26-летние образования службы

19:02

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя, прошло в Белгороде.

Российский корпус спасателей был образован в 1990 году. Позднее его переименовали в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и наконец — в МЧС.

Коллег поздравил руководитель Главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов. Он передал белгородцам слова благодарности от главы МЧС Владимира Пучкова, поздравил с профессиональным праздником и наступающим Новым годом.

Также глава регионального управления вручил спасателям заслуженные награды.

От правительства области к участникам мероприятия обратился первый заместитель губернатора региона Валерий Шамаев.

Именно спасатели приходят первыми, когда что-то случается. Сегодня можно с уверенностью говорить, что в нашем региональном управлении сложился высокопрофессиональный, дружный, квалифицированный коллектив. Это отмечено очень высоким рейтингом среди всех управлений Российской Федерации. Валерий Шамаев первый заместитель губернатора Белгородской области

От депутатского корпуса областной Думы слова признательности спасателям высказал заместитель председателя регионального заксобрания Сергей Литвинов.

Это праздник людей, которые выбрали очень достойную, мужественную профессию. Спасать людей — это, наверное, наиболее важная, достойная миссия человека. Вы за 26 лет не раз доказывали, что МЧС было создано не зря. Белгородское управление МЧС на протяжении двух лет занимает первое место среди управлений Центрального федерального округа. Конечно, для жителей региона это очень престижно. Наши люди понимают, что они лучше всех защищены. Сергей Литвинов заместитель председателя Белгородской областной Думы

Подарком участникам торжества стал праздничный концерт.