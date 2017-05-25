Белгородские энергетики присоединили «Париж»

11:38

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» обеспечил технологическое присоединение жилищного комплекса «Париж», построенного на набережной реки Везёлки в Белгороде.

Для подключения многоквартирного комплекса филиал проложил 3,2 км кабельных линий 10 кВ и установил две комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью 3260 кВА. При монтаже схемы электроснабжения энергетики использовали современное российское оборудование и материалы. Система учёта спроектирована с возможностью ежесуточной передачи данных о почасовом потреблении электроэнергии в систему АИИСКУЭ филиала Белгородэнерго.

Максимальная мощность жилищного комплекса составит 1265,6 кВт. В четыре этапа филиал выполнит подключение 16 вводно-распределительных устройств. Завершить проект планируется в 2018 году.

Два дома переменной этажности микрорайона «Париж» строит компания «ТрансЮжСтрой-ПГС» на участке 4 га по улице Харьковской в Белгороде. Первая очередь предусматривает возведение 7-13-этажного дома и подземного паркинга, при этом первые два этажа будут отданы под нежилые помещения – кафе и магазины. Вторая очередь предполагает строительство ещё одного дома и паркинга.

Как стало известно, название новому ЖК – «Париж» было выбрано из-за схожести архитектурного решения с мансардными этажами парижских кварталов Монмартра. Комплекс расположен в трёх минутах ходьбы от главной площади Белгорода.