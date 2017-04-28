В Белгороде:

Белгородские атлеты примут участие в установлении «Рекорда Победы»

09:31
28 Апреля 2017
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Акция запланирована в рамках спортивного праздника «Сила Победы» 9 мая.

Ещё одной частью праздника в День Победы станет Чемпионат России по силовому экстриму, который соберёт участников из Белгорода, Курска, Липецка, Орла и других городов России.

Программа праздника «Сила Победы» также включает в себя показательные выступления и мастер-классы спортивных федераций города и области и выступления именитых спортсменов Белгородской области.

Для гостей мероприятия подготовлены фото- и автограф-сессия с чемпионами Европы по кикбоксингу, конкурсы, викторины и выступление юных спортсменов. Помимо этого зрители смогут принять участие в старинной русской народной забаве «Стенка на стенку».

Планируется на спортивном празднике установить и «Рекорд Победы». В определённое время в своих городах участники начнут выполнять отжимания по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. В этом году в каждом из городов им предстоит сделать 26 298 отжиманий.

Мероприятие пройдёт на спортивной площадке парка Победы. Начало – в 11 часов.

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