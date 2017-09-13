В Белгороде:

Белгородка украла у знакомого 70 тысяч рублей, пока он выгуливал собаку

17:07
13 Сентября 2017
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У женщины уже есть одна судимость — за угон.

26-летняя девушка из Белгорода гостила в посёлке Новосадовом у 30-летнего мужчины. Утром, когда он ушёл гулять с собакой, девушка взяла из шкафа 70 тысяч рублей и уехала домой.

Подозреваемую задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Деньги она успела потратить. Ей грозит до 5 лет лишения свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». У женщины уже есть одна судимость — за угон.


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