В Белгороде:

Белгородец украл пенсию у 81-летней женщины

10:12
14 Сентября 2017
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Мужчина вырвал из рук пенсионерки 16 тысяч рублей и скрылся.

Как сообщает УМВД РФ по Белгородской области, 81-летняя жительница Белгорода пересчитывала на лавке возле дома только что полученную пенсию. Когда женщина положила деньги в карман, к ней подбежал незнакомый мужчина, схватил её за руку и, выхватив 16 тысяч рублей, убежал.

При патрулировании полицейские задержали 56-летнего белгородца, ранее судимого за имущественные преступления, и изъяли у него большую часть похищенного.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы по п. «г» ч. 2 ст. 161 «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».


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