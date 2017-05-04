Белгородец получил по суду компенсацию за «съеденные» банкоматом 40 тысяч рублей

17:46

Инцидент случился в мае 2016 года.

Мужчина хотел погасить долг по кредитке АО «Бинбанк кредитные карты». Однако банкомат «съел» 40 тыс. рублей, но не выдал чек. Клиент позвонил на горячую линию кредитного учреждения и высказал претензии. Поскольку ответа на обращение не последовало, он обратился в банк письменно. Это также не принесло результата. Мужчина стал получать уведомления о наличии задолженности по кредитке. После этого он обратился в суд.

Суд признал его требования обоснованными частично. С ответчика была взыскана компенсация морального вреда и штраф.

В Белгородский областной суд была подана апелляция. В итоге размер компенсации увеличился, банк обязали выплатить клиенту 35 тыс. рублей. «Съеденные» банкоматом 40 тыс. рублей были возвращены мужчине в ходе судебного разбирательства, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.