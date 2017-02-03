В Белгороде:

Белгород вошёл в топ-3 городов с самой долгой окупаемостью жилья при сдаче в аренду

08:50
03 Февраля 2017
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Для областного центра этот срок составляет 16,7 года.

Рейтинг городов РФ по скорости окупаемости жилья при сдаче его в аренду составила консалтинговая компания SRG.

Возглавили список Магадан, Петропавловск-Камчатский и Мурманск, где «отбить» жильё можно за 8,8, 8,9 и 9,9 года соответственно.

В Биробиджане это можно сделать за 10,2 года, в Грозном – за 10,7 года.

Самый длинный срок окупаемости жилья сложился в Саранске – 16,8 года. За ним следуют Белгород и Курск – 16,7 года и Липецк – 16,3 года.

В Москве в среднем жильё окупится при сдаче в аренду за 16,2 года, в Санкт-Петербурге - за 13,2 года, сообщает РИА «Недвижимость».

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