Белгород вошёл в топ-3 городов с самой долгой окупаемостью жилья при сдаче в аренду
Для областного центра этот срок составляет 16,7 года.
Рейтинг городов РФ по скорости окупаемости жилья при сдаче его в аренду составила консалтинговая компания SRG.
Возглавили список Магадан, Петропавловск-Камчатский и Мурманск, где «отбить» жильё можно за 8,8, 8,9 и 9,9 года соответственно.
В Биробиджане это можно сделать за 10,2 года, в Грозном – за 10,7 года.
Самый длинный срок окупаемости жилья сложился в Саранске – 16,8 года. За ним следуют Белгород и Курск – 16,7 года и Липецк – 16,3 года.
В Москве в среднем жильё окупится при сдаче в аренду за 16,2 года, в Санкт-Петербурге - за 13,2 года, сообщает РИА «Недвижимость».