Белгород завалило снегом в конце апреля

11:07

Зима неожиданно вернулась в Белгородскую область в конце апреля, принеся с собой обильный мокрый снег и шквалистый ветер.

Непогода застала врасплох многих автомобилистов, уже «переобувшихся» в летнюю резину, цветущие абрикосы и тюльпаны, а многие деревья не выдержали снежной и ветреной нагрузки, и ветки начали падать на дороги и припаркованные машины.

Из-за снежных заносов на дорогах резко сократилось число машин, увеличилось число аварий, а пешеходом пришлось вспомнить о зимней обуви и одежде.

Фото группы «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте» и из социальных сетей