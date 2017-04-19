В Белгороде:

Белгород завалило снегом в конце апреля

11:07
19 Апреля 2017
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Зима неожиданно вернулась в Белгородскую область в конце апреля, принеся с собой обильный мокрый снег и шквалистый ветер. 

Непогода застала врасплох многих автомобилистов, уже «переобувшихся» в летнюю резину, цветущие абрикосы и тюльпаны, а многие деревья не выдержали снежной и ветреной нагрузки, и ветки начали падать на дороги и припаркованные машины. 

Из-за снежных заносов на дорогах резко сократилось число машин, увеличилось число аварий, а пешеходом пришлось вспомнить о зимней обуви и одежде.

Фото группы «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте» и из социальных сетей 

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