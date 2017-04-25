В Белгороде:

Белгород присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия»

17:32
25 Апреля 2017
57
0

В областном центре он пройдёт 29 апреля в 10:00 в Архиерейской роще.

Традиционно «Зелёная Россия» проводит субботник, в котором принимают участие все регионы страны. Белгород – не исключение.

Участником экологической акции могут стать все желающие. По вопросам взаимодействия можно обратиться к координатору регионального отделения «Зелёная Россия» Александру Горячих по телефону +7-960-624-56-38 или по электронной почте: belgorod@genyborka.ru, рассказали в пресс-службе белгородского отделения Общероссийского экологического общественного движения.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13992
Дети массово отравились в школе № 20 Белгорода
13606
На Белгородскую область надвигаются снег, метель и штормовой ветер
11707
Житель Белгорода выиграл в лотерею 12 миллионов рублей
9250
В интернете появилось видео, посвящённое памяти жертв Сергея Помазуна
7248
На улице Мичурина в Белгороде упавшее дерево повредило три автомобиля
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика