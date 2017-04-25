Белгород присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия»

17:32

В областном центре он пройдёт 29 апреля в 10:00 в Архиерейской роще.

Традиционно «Зелёная Россия» проводит субботник, в котором принимают участие все регионы страны. Белгород – не исключение.

Участником экологической акции могут стать все желающие. По вопросам взаимодействия можно обратиться к координатору регионального отделения «Зелёная Россия» Александру Горячих по телефону +7-960-624-56-38 или по электронной почте: belgorod@genyborka.ru, рассказали в пресс-службе белгородского отделения Общероссийского экологического общественного движения.