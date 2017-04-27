Белгород отмечает десятилетие со дня присвоения звания «Город воинской славы»

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27 апреля на Соборной площади состоялся торжественный митинг в честь этого юбилея.

В центре Белгорода собрались ветераны, принёсшие победу в Великой Отечественной войне, ветераны труда, кадеты, горожане, а также сотрудники мэрии и правительства региона.

Десять лет назад Белгород первым из российских городов был удостоен почётного звания «Город воинской славы». В этих словах – наша история, сила духа и истинный белгородский характер. Именно благодаря ему город всю свою многовековую историю с успехом защищал рубежи Отечества, славные традиции служения родине заложены прадедами и отцами продолжены в наши дни. Константин Полежаев

мэр Белгорода

В подтверждение своих слов он сообщил, что ежегодно в Белгороде ширится кадетское движение. Сегодня в нём задействовано более трёх тысяч учащихся 138 классов 18 школ города: это морские пехотинцы, пограничники, воздушные десантники, МЧС-овцы, таможенники и казаки.

Семьдесят лет назад именно здесь в тяжелейших боях с фашистами Белгород родился заново. Именно отсюда, от стен нашего города стал виден Рейхстаг. Именно здесь был сломлен хребет фашистской Германии, именно отсюда больше никогда советские войска не отступали и не сдавали наши города. Вечная слава погибшим героям за освобождение нашего города, за его защиту и, конечно же, мы благодарим тех, кто восстанавливал этот город после Великой Отечественно войны: ветеранов труда. Сергей Боженов

депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ

В честь события на площади звучали музыка, песни и стихотворения о Великой Отечественной войне, о победе.

Закончилась Великая Отечественная война, город в руинах. 150 человек осталось от города, но благодаря усилиям партии, правительства и всего народа город не восстановлен, а возрождён. С каждым годом Белгород растёт и вширь, и вверх, и с каждым годом жить становится лучше в этом городе. Евгений Петренко

участник Великой Отечественной войны

Кульминацией митинга стало внесение на Соборную площадь Почётной грамоты президента РФ о присвоении Белгороду звания «Город воинской славы» и флагов России, Белгородской области и Белгорода. На флаге города – орден Отечественной войны первой степени, который был присуждён Белгороду указом президиума Верховного совета СССР 9 апреля 1980 года за мужество и стойкость, которые проявили трудящиеся города в годы Великой Отечественной войны.

Это достойное звание, которое поистине отражает те героические события, которые произошли много лет назад. Нет ни одной семьи, которую не затронула бы та война, погибли тысячи людей. Но мы выстояли, мы победили, и теперь все они вместе с нами будут вечно стоять в полку, который 9 мая пройдёт здесь, на Соборной площади. Наталия Полуянова

заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента образования области

В завершение митинга кадеты сначала возложили гирлянду Славы к подножию стелы «Белгород – город воинской славы», а затем участники митинга возложили цветы.

Кроме митинга, сегодня, 27 апреля, в 15:00 в малом зале мэрии Белгорода пройдёт телемост с городами воинской славы «Дорогами воинской славы». А в 17:00 во Дворце детского творчества состоится концерт «Мы этой памяти верны!», посвящённый десятилетию присвоения Белгороду звания «Город воинской славы».

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