Belgorod Open Cup 2017 собирает участников
Открытые соревнования для любителей вейкборда пройдут 24 июня.
Открытый Кубок Белгородской области по кабельному вейкборду состоится под эгидой Белгородской региональной спортивной общественной организации «Федерация воднолыжного спорта» и комитета спорта Белгорода.
Показать себя на соревнованиях может любой спортсмен, независимо от уровня катания и рейтинга. Приз за победу будет формироваться за счёт стартовых взносов участников каждой из открытых категорий.
Зарегистрироваться и получить всю информацию о Кубке можно в группе «Вейк парк Unity» «ВКонтакте».