В Белгороде:

Belgorod Open Cup 2017 собирает участников

14:46
21 Июня 2017
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Открытые соревнования для любителей вейкборда пройдут 24 июня.

Открытый Кубок Белгородской области по кабельному вейкборду состоится под эгидой Белгородской региональной спортивной общественной организации «Федерация воднолыжного спорта» и комитета спорта Белгорода.

Показать себя на соревнованиях может любой спортсмен, независимо от уровня катания и рейтинга. Приз за победу будет формироваться за счёт стартовых взносов участников каждой из открытых категорий.

Зарегистрироваться и получить всю информацию о Кубке можно в группе «Вейк парк Unity» «ВКонтакте».

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