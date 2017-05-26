Белгород – город шлагбаумов?

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Жители Белгорода с завидной регулярностью обращаются в «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» с просьбой убрать шлагбаумы, которые стали непреодолимым препятствием на пути автомобилистов при подъезде к собственному дому. Но больше в этой ситуации беспокоит вопрос ограничения доступа экстренным службам.

Будем объективны, мнения горожан разделились. Одни уверены, что в шлагбаумах спасение от превращения дворов в «проезжую часть» или общественную стоянку из-за нежелания автовладельцев пользоваться городскими платными парковками. Другие считают, что эти сооружения ущемляют их гражданские права и угрожают безопасности, потенциально затрудняя проезд экстренных служб в случае чрезвычайной ситуации.

Кто прав, и как в данном случае быть? А также что гласит буква закона? За комментариями и рекомендациями мы обратились к независимому эксперту. Но прежде – выдержки из последних сообщений в «Чёрном списке»:

Евгений, Белгород (2 марта 2017 г.):

«В чёрный список чиновников администрации города, принявших необдуманное решение о согласовании размещения заградительного шлагбаума во дворе жилого дома по адресу Чапаева, 9, отрезав жителей 300 квартирного жилого дома по адресу Левобережная, 22 от дорог общего пользования, поставив под угрозу их жизни и здоровье, значительно увеличив время реагирования экстренных служб, создав очаг социальной напряжённости. Почти каждый вечер возникают конфликты между жильцами двух домов, для решения которых приходится вызывать сотрудников полиции. Прошу администрацию города вмешаться в сложившуюся ситуацию, демонтировать шлагбаум или создать альтернативные пути подъезда к дому».



1983 и старше (2 мая 2017 г.):

«Шлагбаум между «Семейным» рынком и домом Губкина, 17 «в». Непонятно когда, кем и зачем он был там установлен… Сегодня произошло мелкое ДТП на въезде к вышеупомянутым домам, и получилось, что к 17 «в» въезд/выезд оказался просто заблокирован участниками аварии. А, между прочим, в 17 «в» три жилых корпуса, и живёт там немало людей. Автомобилисты объезжали по газону. Прошу власти обратить внимание на это «сооружение» и подумать о целесообразности его установки. Может пора его убрать, тем более складывается впечатление, что оно вообще бесхозное???».



1983 и старше (повторное обращение 22 мая 2017 г.):

«Власти и коммунальщики! Да уберите уже, наконец, шлагбаум между Губкина 17 «в» и «Семейным» рынком. Из-за него автомобилисты из домов Губ. 17 «в», корп. 1, 2, 3 не могут разъехаться и заезжают на газон. Тротуар вдоль этого участка дороги узкий, люди вынуждены идти вдоль дома, часто мамаши с колясками, им тоже приходится жаться к краю дороги и заезжать на этот самый газон, который, кстати, два года назад приводили в порядок и засеивали декоративной травой — сейчас там как катком проехали. Зачем людям создавать трудности? Кто и для чего вообще установил там это препятствие?».



Слово эксперту

Павел Сапожников – директор ООО «ЭкспертПроектСтрой», к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова:

– Давайте определимся, что такое шлагбаум? Когда мы говорим о здании, микрорайоне или генплане на какой-то территории, есть такое понятие, как система обеспечения доступа. Доступ в свою очередь подразделяется на общий, функциональный и экстренный. Последний – для МЧС, газовых служб, скорой помощи, полиции. И организация этих систем доступа решается в рамках проектирования. После этого появиться и изменить схему движения техническое средство в виде шлагбаума, ограничивающее проезд машин, может только после соблюдения лицами, его установившими, заданных процедур. В Белгороде, чтобы получить согласование на размещение шлагбаума (услуга регламентируется постановлением администрации г. Белгорода №256 от 25 декабря 2014 года), необходимо предоставить в территориальные комитеты (по управлению Западным или Восточным округами) комплект документации, предусмотренный названным постановлением. Особенно внимательно должен рассматриваться вопрос согласования шлагбаума, если речь идёт о возможном ограничении доступа экстренных служб. Вот шлагбаум. Он закрыт. Непонятно, где ключи. Случился пожар. Как будет подъезжать пожарная машина? Кому звонить?

Вопросы, которые в этой связи возникают в первую очередь: согласована ли с органами местного самоуправления установка в данном месте шлагбаума и соответствует ли его размещение требованиям по организации доступа? Их гражданам следует задавать в комитет по управлению Западным округом Белгорода, как организации, выдающей данные согласования, так и в комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации Белгорода. И если в ответе будет указано, что он установлен с нарушениями утверждённых законом норм и правил, имея на руках только это письмо, жильцы домов, подъезд к которым преграждает шлагбаум, вправе обратиться к собственнику данного заградительного сооружения и потребовать демонтировать его.

Закономерно возникает вопрос: кто собственник? Если говорим о жалобе по ул. Губкина, 17 «в», судя по фотографии, это не придомовая территория. Значит, запрос адресуем всё в тот же комитет по управлению Западным административным округом. Просим предоставить информацию, кому принадлежит этот шлагбаум, на каком основании и с чьего разрешения он здесь установлен.

Если шлагбаум установлен на земле, закреплённой за многоэтажными домами, как на фото, приложенном к жалобе от жильцов дома по ул. Левобережной, перечисленные выше сведения могут запрашиваться как в управляющей организации (РЭУ, ЖЭУ, УК, ДРЭП и т.д.), так и в комитете по управлению Западным округом.

Следующий шаг. После того, как установлен собственник и от него получен ответ, что шлагбаум стоит на его земле, и права жильцов не нарушены: есть другой подъезд к домам, пользуйтесь им, – возвращаемся к первым двум вопросам, которые задали в соответствующие структуры. Ответы на них позволят понять, действительно ли шлагбаум не нарушает права граждан. Ведь под правами мы подразумеваем и экстренную службу: пожарные приедут спасать нас, и как быть, если они не смогут здесь корректно сманеврировать. Есть угроза безопасности жильцов из-за этого шлагбаума, и по закону они могут отстаивать свои права даже на сооружениях, расположенных на чужой земле.

Так появляется предмет нашего рассмотрения в части защиты интересов третьих лиц с выдачей соответствующих рекомендаций: господа-владельцы шлагбаума, вот требования по планированию территории, вот – по экстренным службам: как они сюда должны попадать, и вот доказательства, как не попадают.

Дальше тоже надо быть готовым к ответу примерно такого содержания: Мы обеспечиваем беспрепятственный круглосуточный доступ экстренных служб. У нас есть специальный человек, у которого находится ключ от этого шлагбаума, и как только пожарный расчёт выезжает, сразу звонят этому человеку, он открывает шлагбаум, пожарные заезжают, и всё в порядке.

Сделал бы в этом случае демо-версию. По закону время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в городском округе не должно превышать 10 минут. И даже если синхронизация всех перечисленных собственником шлагбаума действий укладывается в установленные нормативы, это ещё не значит, что ситуация не могла развернуться по-другому. Человек находился на расстоянии гораздо большем, чем в шаговой доступности, был выключен телефон и так далее. Обстоятельства по-разному могут складываться… Поэтому, доказав, что угроза безопасности действительно существует, у обратившихся с данным вопросом граждан есть все законные шансы добиться демонтажа шлагбаума если не путём переговоров, то по решению суда.

Что дальше?

Порядок действий понятен, и, если вопрос ещё актуален, авторы обращений, которые так и не дождались ответа чиновников и собственников шлагбаумов, уже могут начинать готовить обращения в рекомендованные экспертом инстанции.

В свою очередь это сделала и редакция ИА «Бел.Ру» в целях сбора полной информации по последнему обращению (Губкина, 17 «в»). Как ситуация будет развиваться дальше – в нашем следующем материале.