Бал ко Дню Победы отрепетировали в Белгороде
17 апреля около 80 пар собрались на площади перед Центром молодёжных инициатив для репетиции четвёртого бала под открытым небом «Мелодии победного вальса».
Подготовка к балу идёт полным ходом, и профессиональные хореографы Павел Яновский вместе с супругой Дарьей Яновской проводят обучающие уроки для желающих принять участие в бале.
На площади перед ЦМИ участники исполняли танцы: краковяк, польку, польку знакомства, вальс фигурный, вальс медленный, русский лирический, танго.
Тематическая танцевальная программа, рассказывающая историю Великой Отечественной войны и Великой Победы, воссоздаст атмосферу Победного мая.
Проводит бал молодёжная организация «Новое Поколение».
Фото автора