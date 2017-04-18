В Белгороде:

Бал ко Дню Победы отрепетировали в Белгороде

13:39
18 Апреля 2017
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17 апреля около 80 пар собрались на площади перед Центром молодёжных инициатив для репетиции четвёртого бала под открытым небом «Мелодии победного вальса». 

Подготовка к балу идёт полным ходом, и профессиональные хореографы Павел Яновский вместе с супругой Дарьей Яновской проводят обучающие уроки для желающих принять участие в бале.

На площади перед ЦМИ участники исполняли танцы: краковяк, польку, польку знакомства, вальс фигурный, вальс медленный, русский лирический, танго.

Тематическая танцевальная программа, рассказывающая историю Великой Отечественной войны и Великой Победы, воссоздаст атмосферу Победного мая.

Проводит бал молодёжная организация «Новое Поколение».

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