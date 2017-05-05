В Белгороде:

Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» приехал в Белгород

14:31
05 Мая 2017
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Участники патриотического автопробега стартовали от Поклонной горы 2 мая.

Автопробег приурочен к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участники – росгвардейцы. Они проехали маршрут Москва – Орёл – Курск – Белгород.

В областном центре росгрвардейцы почтили память погибших советских воинов минутой молчания, возложили венок и цветы к Вечному огню. В памятном митинге участвовали и другие представители силовых структур региона.

Планируется, что автопробег станет традиционным.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после его завершения подготовят  книгу «Вахта памяти». В ней будут опубликованы напутственные обращения участников Великой Отечественной войны к сотрудникам и военнослужащим Росгвардии. Затем это издание передадут в Центральный музей войск национальной гвардии Российской Федерации в Москве.

Фото пресс-службы администрации Белгорода


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