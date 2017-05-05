Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» приехал в Белгород

14:31

Участники патриотического автопробега стартовали от Поклонной горы 2 мая.

Автопробег приурочен к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участники – росгвардейцы. Они проехали маршрут Москва – Орёл – Курск – Белгород.

В областном центре росгрвардейцы почтили память погибших советских воинов минутой молчания, возложили венок и цветы к Вечному огню. В памятном митинге участвовали и другие представители силовых структур региона.

Планируется, что автопробег станет традиционным.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после его завершения подготовят книгу «Вахта памяти». В ней будут опубликованы напутственные обращения участников Великой Отечественной войны к сотрудникам и военнослужащим Росгвардии. Затем это издание передадут в Центральный музей войск национальной гвардии Российской Федерации в Москве.

Фото пресс-службы администрации Белгорода