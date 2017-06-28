В Белгороде:

Автоледи в Белгороде устроила ДТП с тремя пострадавшими

10:17
28 Июня 2017
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Авария произошла вчера ночью, 27 июня, в 23:10 на проспекте Ватутина областного центра.

24-летняя девушка за рулём Daewoo Nexia при повороте налево не уступила дорогу «пятнадцатой». В результате аварии пострадали 21-летняя пассажирка иномарки, 20-летний водитель ВАЗ-2115 и его 33-летний пассажир. Они были доставлены в городскую больницу № 2, пишет областное управление ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

дтп

Фото областного управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области


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