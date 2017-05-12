В Белгороде:

Автоквест по поиску и разминированию противотанковых мин пройдёт в Белгороде

09:46
12 Мая 2017
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Организаторы предлагают вспомнить операцию немецких войск под кодовым названием «Цитадель».

цитадель

Участникам предстоит погрузиться в 1943 год, когда Германия планировала ударить по сходящимся от Орла и Белгорода направлениям на Курск. Успешный исход плана позволил бы окружить и разгромить войска Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Окончательные планы операции, которая получила кодовое название «Цитадель», были утверждены 10-11 мая.

После этого секретные подразделения немецких войск заминировали Белгород новыми противотанковыми минами Riegel.Mi.43. Участникам автоквеста необходимо искать те самые мины и разминировать их, а также заниматься поиском секретных донесений немецких войск.

Автоквест «Цитадель» запланирован на 13 мая. Максимальное число участников в команде не должно превышать пять человек. 


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