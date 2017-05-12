Автоквест по поиску и разминированию противотанковых мин пройдёт в Белгороде
Организаторы предлагают вспомнить операцию немецких войск под кодовым названием «Цитадель».
Участникам предстоит погрузиться в 1943 год, когда Германия планировала ударить по сходящимся от Орла и Белгорода направлениям на Курск. Успешный исход плана позволил бы окружить и разгромить войска Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Окончательные планы операции, которая получила кодовое название «Цитадель», были утверждены 10-11 мая.
После этого секретные подразделения немецких войск заминировали Белгород новыми противотанковыми минами Riegel.Mi.43. Участникам автоквеста необходимо искать те самые мины и разминировать их, а также заниматься поиском секретных донесений немецких войск.
Автоквест «Цитадель» запланирован на 13 мая. Максимальное число участников в команде не должно превышать пять человек.