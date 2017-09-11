Автофестиваль по тюнингу и стайлингу в Белгороде: от ретромобилей до «посаженных» авто

11:50

Мероприятие впервые состоялось на базе БГТУ им. В. Г. Шухова 9 сентября.

В чемпионате «Технолога» по тюнингу и стайлингу участвовали 50 авто- и мотолюбителей. Полным составом приехал клуб японских автомобилей и представители мотоклуба Old Rebels. Для всех участников машины не просто способ передвижения, а неотъемлемая часть жизни.

На выставке можно было увидеть различные модели: от ретро-автомобилей до модернизированных машин. Одни участники усовершенствовали свои транспортные средства под капотом, поставив мощный двигатель, другие уделяли внимание тому, что снаружи – «литым» дискам, спортивной обвеске кузова, тонировке и улучшенной оптике.

Осматривая представленную технику, организатор мероприятия Сергей Латышев предупредил: «Тюнинг – это здорово, но многие внешние изменения авто преследуются по закону: тонировка в неположенных местах, не заводской ксенон, прямоточный глушитель». Новичкам он посоветовал начинать с улучшения силового агрегата.

Увеличить мощность двигателя можно даже школьнику, с элементарными знаниями силы. А вообще всё зависит от цели. Новички часто стремятся усовершенствовать техническую и дизайнерскую составляющую. Далеко не у всех получается. Лучше начинать с чего-то одного. Сергей Латышев

организатор автофестиваля по тюнингу и стайлингу

На выставке присутствовало много детей. «Когда я вырасту, куплю большую машину, как у папы – гоночную», – сказал шестилетний Глеб.

Победителей выбирали в 15 номинациях, в том числе «Самый яркий» автомобиль, «Крутой салон», самые «Крутые диски», «Ретро автомобиль» и других. С именами призёров чемпионата «Технолога» по тюнингу и стайлингу можно ознакомиться здесь.

Мероприятие организовали студенты университета под руководством председателя первичной профсоюзной организации БГТУ им. В. Г. Шухова Сергея Латышева.

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