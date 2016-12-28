Автобус «ЛиАЗ» сгорел в Белгороде рядом с АЗС

12:18

Пожар вспыхнул на улице Мичурина в отсутствии пассажиров.

Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 20:38 27 декабря. В 20:41 пожар был уже локализован, а спустя 14 минут полностью потушен.

В результате автобус сгорел полностью. Пострадавших нет. Причина случившегося пока неизвестна.

В ликвидации происшествия принимали участия пожарные расчёты пожарных частей № 1 и 4 – 12 человек и четыре единицы техники, в том числе шесть человек и две единицы техники от МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области