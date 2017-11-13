АО «Газпром газораспределение Белгород» восстановило газоснабжение жилых домов по улице Королёва в Белгороде

18:37

Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» вечером 7 ноября завершили восстановительные работы на повреждённом газопроводе на ул. Королёва областного центра.

Из-за отсутствия жильцов ряда квартир газовики смогли возобновить подачу голубого топлива в первой половине дня 8 ноября лишь части абонентов.

Мы не имели права подключить газ, не убедившись, что всё внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование работает исправно, и нигде нет утечек. А для этого необходим доступ во все квартиры. Константин Генинг заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород

В настоящее время газоснабжение возобновлено всем потребителям в полном объёме.

Справка. 6 ноября в районе дома 27 по ул. Королёва в ходе работ по прокладке кабеля рабочие компании «СлавянСтрой» повредили подземный газопровод. Работы проводились несанкционированно в охранной зоне газопровода.

В результате аварии без газа остались жильцы домов № 23, 27, 29, 31, 37 по ул. Королёва и № 20 по ул. Губкина.

В соответствии с законодательством, при намерении производить работы в охранной зоне газораспределительной сети организации обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» на место производства работ для обозначения трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.