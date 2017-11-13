Антиювенальный одиночный пикет прошёл в Белгороде

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Его организовало Белгородское отделение «Родительского Всероссийского Сопротивления».

Сегодня, 13 ноября, накануне пленума Верховного суда РФ по всей стране проходят антиювенальные одиночные пикеты. В Белгороде с одиночной акцией протеста вышел Владимир Молибога – председатель Белгородского отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление». Он стоял с плакатом у стен телерадиокомпании «Белгород» с требованием не принимать проект постановления пленума верховного совета России пока из документа не будут исключены ювенальные правовые закладки. Выбор места активист объяснил тем, что подобную акцию нужно проводить у стен судов, но так как по закону это запрещено, приходится идти к журналистам, чтобы они рассказали об акции протеста.

Завтра готовится очередной пленум. Верховному суду РФ положено публиковать проекты этих постановлений. Недавно он был опубликован в «Адвокатской газете». Читая этот проект, родительские эксперты пришли в ужас, потому что за время реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, которая действовала пять лет, сложилась в России полноценная ювенальная система буквально худшего западного толка. Мы работаем с родителями, помогаем им в случае, когда дети отняты с нарушением закона, так как часто опека расширяет свои полномочия. Мы ожидали, что в этом проекте будут пояснения: «Статья 77 Семейного Кодекса говорит о том-то, запрещает то-то…», а в этом проекте – совершенно наоборот, множество приёмов, незаконно расширяющих полномочия [органов опеки], получают одобрение. Они [представители Верховного суда РФ] приводят это в той части, которая касается нормального реагирования. Владимир Молибога

Отметим, что пленум Верховного суда РФ принимает постановление для судов нижестоящих уровней, толкуя норму закона. Так происходит со сложными и неоднозначными законодательными моментами.

Опека действует не сама по себе, а в интересах определённых третьих кругов: некоммерческих организаций, платных усыновителей. У нас сложилась практика, что опека изымает на всякий случай, а потом разбирается месяц, два, три, родителей гоняет по справкам, ребёнок находится в центре содержания, как в тюрьме. Мы боимся, что такие случаи получат широчайшее одобрение. Наши эксперты, юристы ходят по судам, особенно в резонансных случаях, и доказывают, что по такой статье то-то и то-то делать нельзя, суд принимает нашу сторону, и ребёнка возвращают. Но из-за постановления Верховного суда они не будут принимать нашу сторону. Заседание будет завтра. Это наш единственный способ повлиять на Верховный суд. У нас по всей стране сегодня и завтра проходят одиночные пикеты. Владимир Молибога

По информации регионального отделения РВС, поводом для отбирания из семьи может стать не острая ситуация, угрожающая ребёнку, а «длящееся семейное неблагополучие». Это будет возможно, если пленум Верховного суда завтра примет документ, расширяющий понятие «непосредственной угрозы жизни и здоровью ребёнка».

В своё время на это постановление были приведены экспертные оценки, они требовали его не просто косметически доработать, а поменять состав, переработать, а может вообще отложить принятие. Владимир Молибога

На момент пикета подобная акция уже прошла в Благовещенске, рассказал Владимир Молибога.

Завтра, 14 ноября, акция протеста в Белгороде состоится на том же месте.

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